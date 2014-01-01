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3 397 118 966_=SWF119 356 !щетки плоск. к-т\ 600/24' + 550/22' Volvo S60/V70/XC70/XC90 04> артикул 3397118966 BOSCH в Алматы

3397118966 BOSCH 3 397 118 966_=SWF119 356 !щетки плоск. к-т\ 600/24' + 550/22' Volvo S60/V70/XC70/XC90 04>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118966
Наименование 3 397 118 966_=SWF119 356 !щетки плоск. к-т\ 600/24' + 550/22' Volvo S60/V70/XC70/XC90 04>
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/530
Тип крепления Pinch Tab, Top Tock, Push Button 19 mm, Универсальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 118 966_=SWF119 356 !щетки плоск. к-т\ 600/24' + 550/22' Volvo S60/V70/XC70/XC90 04> BOSCH с артикулом 3397118966 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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