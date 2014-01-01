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щетка стеклоочистителя 3397118938 BOSCH артикул 3397118938 BOSCH в Алматы

3397118938 BOSCH щетка стеклоочистителя 3397118938 BOSCH
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118938
Наименование щетка стеклоочистителя 3397118938 BOSCH
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/600
Тип крепления Side Pin
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Щетка стеклоочистителя
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить щетка стеклоочистителя 3397118938 BOSCH BOSCH с артикулом 3397118938 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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