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3 397 118 922_=SWF119 318 !щетки плоск. к-т\ 500/20' BMW E87 04> артикул 3397118922 BOSCH в Алматы

3397118922 BOSCH 3 397 118 922_=SWF119 318 !щетки плоск. к-т\ 500/20' BMW E87 04>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118922
Наименование 3 397 118 922_=SWF119 318 !щетки плоск. к-т\ 500/20' BMW E87 04>
Производитель BOSCH
Длина, мм 500, 500/500
Тип крепления Pinch Tab
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 118 922_=SWF119 318 !щетки плоск. к-т\ 500/20' BMW E87 04> BOSCH с артикулом 3397118922 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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