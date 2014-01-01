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Щетка стеклоочистителя 650/450мм комплект Aerotwin BOSCH артикул 3397118912 BOSCH в Алматы

3397118912 BOSCH Щетка стеклоочистителя 650/450мм комплект Aerotwin BOSCH
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118912
Наименование Щетка стеклоочистителя 650/450мм комплект Aerotwin BOSCH
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/450
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя 650/450мм комплект Aerotwin BOSCH BOSCH с артикулом 3397118912 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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