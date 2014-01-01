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3 397 118 906_=SWF119 743 !щетки плоск. к-т\ 550/22'+530/21' Audi A6/Avant 95-01 артикул 3397118906 BOSCH в Алматы

3397118906 BOSCH 3 397 118 906_=SWF119 743 !щетки плоск. к-т\ 550/22'+530/21' Audi A6/Avant 95-01
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118906
Наименование 3 397 118 906_=SWF119 743 !щетки плоск. к-т\ 550/22'+530/21' Audi A6/Avant 95-01
Производитель BOSCH
Длина, мм 550/530
Тип крепления Крючок 9 мм, Крючок 12 мм
Распылитель Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 118 906_=SWF119 743 !щетки плоск. к-т\ 550/22'+530/21' Audi A6/Avant 95-01 BOSCH с артикулом 3397118906 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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