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3 397 118 905_=SWF119 742 !щетки плоск. к-т\ 550/22'+500/20' Ford Mondeo 01>, Renault Megane 95-02 артикул 3397118905 BOSCH в Алматы

3397118905 BOSCH 3 397 118 905_=SWF119 742 !щетки плоск. к-т\ 550/22'+500/20' Ford Mondeo 01>, Renault Megane 95-02
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118905
Наименование 3 397 118 905_=SWF119 742 !щетки плоск. к-т\ 550/22'+500/20' Ford Mondeo 01>, Renault Megane 95-02
Производитель BOSCH
Длина, мм 550/500
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 118 905_=SWF119 742 !щетки плоск. к-т\ 550/22'+500/20' Ford Mondeo 01>, Renault Megane 95-02 BOSCH с артикулом 3397118905 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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