|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|3397118801
|Наименование
|Набор щеток стеклоочистителей
|Производитель
|BOSCH
|Длина, мм
|280/280
|Тип крепления
|Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
|Распылитель
|Нет
|Комплект щеток/одиночная щетка
|Комплект
|Индикатор износа
|Нет
|Спойлер
|Нет
|Прилагаемый адаптер
|Нет
|Предварительно смонтированный адаптер
|Да
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Набор щеток стеклоочистителей BOSCH с артикулом 3397118801 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита