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Щетки стеклоочистителя (комплект) Вольво L=500 ММ / PJ/32 - 1шт. артикул 3397118560 BOSCH в Алматы

3397118560 BOSCH Щетки стеклоочистителя (комплект) Вольво L=500 ММ / PJ/32 - 1шт.
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118560
Наименование Щетки стеклоочистителя (комплект) Вольво L=500 ММ / PJ/32 - 1шт.
Производитель BOSCH
Длина, мм 500/500
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Запчасть щетки стеклоочистителя (комплект) Вольво L=500 ММ PJ 32 1шт. представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397118560. У данной детали есть аналоги с номерами: 0008207, 0504352, 122090, 132500, 1517862, 335041, 3397018964. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить щетки стеклоочистителя (комплект) Вольво L=500 ММ PJ 32 1шт., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетки стеклоочистителя (комплект) Вольво L=500 ММ / PJ/32 - 1шт. BOSCH с артикулом 3397118560 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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