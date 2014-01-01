Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм Распылитель Нет Комплект щеток/одиночная щетка Комплект Индикатор износа Нет Спойлер Нет Прилагаемый адаптер Нет Предварительно смонтированный адаптер Да

Запчасть щетки стеклоочистителя (комплект) Вольво L=500 ММ PJ 32 1шт. представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397118560. У данной детали есть аналоги с номерами: 0008207, 0504352, 122090, 132500, 1517862, 335041, 3397018964. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить щетки стеклоочистителя (комплект) Вольво L=500 ММ PJ 32 1шт., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.