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Набор щеток стеклоочистителей со спойлером артикул 3397118543 BOSCH в Алматы

Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 3397118543 Наименование Набор щеток стеклоочистителей со спойлером Производитель BOSCH Длина, мм 475/450 Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм Распылитель Нет Комплект щеток/одиночная щетка Комплект Индикатор износа Нет Спойлер Да Прилагаемый адаптер Нет Предварительно смонтированный адаптер Да показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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