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Комплект щеток стеклоочистителя TWIN 480мм 2шт артикул 3397118540 BOSCH в Алматы

3397118540 BOSCH Комплект щеток стеклоочистителя TWIN 480мм 2шт
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118540
Наименование Комплект щеток стеклоочистителя TWIN 480мм 2шт
Производитель BOSCH
Длина, мм 475/475
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект щеток стеклоочистителя TWIN 480мм 2шт BOSCH с артикулом 3397118540 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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