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Комплект щеток стеклоочистителя летние 650/450мм артикул 3397118321 BOSCH в Алматы

3397118321 BOSCH Комплект щеток стеклоочистителя летние 650/450мм
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118321
Наименование Комплект щеток стеклоочистителя летние 650/450мм
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/450
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Есть, Да
Спойлер Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Ручка внутренняя передней двери левая в сборе
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект щеток стеклоочистителя летние 650/450мм BOSCH с артикулом 3397118321 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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