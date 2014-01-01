Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм Распылитель Есть, Да Комплект щеток/одиночная щетка Комплект Индикатор износа Нет Спойлер Нет Прилагаемый адаптер Нет Предварительно смонтированный адаптер Да

Запчасть щетка стеклоочистителя длина 600 мм к-т 3397118309 представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397118309. У данной детали есть аналоги с номерами: 3397118309, 3397118309, 022032, 0648022, 1070120, 1260954, 132600. Стекла в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя длина 600 мм к-т 3397118309 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные стекла с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.