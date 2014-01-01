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Щетка стеклоочистителя длина 600 мм к-т 3397118309 артикул 3397118309 BOSCH в Алматы

3397118309 BOSCH Щетка стеклоочистителя длина 600 мм к-т 3397118309
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397118309
Наименование Щетка стеклоочистителя длина 600 мм к-т 3397118309
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/600
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Есть, Да
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Запчасть щетка стеклоочистителя длина 600 мм к-т 3397118309 представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397118309. У данной детали есть аналоги с номерами: 3397118309, 3397118309, 022032, 0648022, 1070120, 1260954, 132600. Стекла в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя длина 600 мм к-т 3397118309 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные стекла с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя длина 600 мм к-т 3397118309 BOSCH с артикулом 3397118309 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Моторное масло
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Популярные

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