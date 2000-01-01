Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 3397018964 Наименование Щетка стеклоочистителя L=500mm MAN L/M2000

Запчасть щетка стеклоочистителя L=500mm МАН L/м2000 представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397018964. У данной детали есть аналоги с номерами: 0008207, 0504352, 122090, 132500, 335041, 3397118560, 463621. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить щетка стеклоочистителя L=500mm МАН L/м2000, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.