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3 397 015 046_щетка задняя! 425/17'\ RangeRover IV (LG) Heck 13> артикул 3397015046 BOSCH в Алматы

3397015046 BOSCH 3 397 015 046_щетка задняя! 425/17'\ RangeRover IV (LG) Heck 13>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397015046
Наименование 3 397 015 046_щетка задняя! 425/17'\ RangeRover IV (LG) Heck 13>
Производитель BOSCH
Длина, мм 425
Тип крепления Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 015 046_щетка задняя! 425/17'\ RangeRover IV (LG) Heck 13> BOSCH с артикулом 3397015046 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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