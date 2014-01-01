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3 397 014 311_к-кт щеток стеклоочистителя! AEROTWIN 650/26'+400/18'\ Renault Kaptur артикул 3397014311 BOSCH в Алматы

3397014311 BOSCH 3 397 014 311_к-кт щеток стеклоочистителя! AEROTWIN 650/26'+400/18'\ Renault Kaptur
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397014311
Наименование 3 397 014 311_к-кт щеток стеклоочистителя! AEROTWIN 650/26'+400/18'\ Renault Kaptur
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/400
Тип крепления VATL5.1 (GWB046 )
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 014 311_к-кт щеток стеклоочистителя! AEROTWIN 650/26'+400/18'\ Renault Kaptur BOSCH с артикулом 3397014311 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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