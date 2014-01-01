|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|3397014311
|Наименование
|3 397 014 311_к-кт щеток стеклоочистителя! AEROTWIN 650/26'+400/18'\ Renault Kaptur
|Производитель
|BOSCH
|Длина, мм
|650/400
|Тип крепления
|VATL5.1 (GWB046 )
|Распылитель
|Нет
|Комплект щеток/одиночная щетка
|Комплект
|Предварительно смонтированный адаптер
|Да
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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