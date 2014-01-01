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Щетка стеклоочистителя 500+750мм Ford Transit 2014г.=, Aerotwin, , бескаркасная артикул 3397014077 BOSCH в Алматы

3397014077 BOSCH Щетка стеклоочистителя 500+750мм Ford Transit 2014г.=, Aerotwin, , бескаркасная
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397014077
Наименование Щетка стеклоочистителя 500+750мм Ford Transit 2014г.=, Aerotwin, , бескаркасная
Производитель BOSCH
Длина, мм 750/500
Тип крепления Push Button 19 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Если вы хотите купить щетка стеклоочистителя 500+750мм Ford Transit 2014г.= Aerotwin бескаркасная, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397014077. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя 500+750мм Ford Transit 2014г.=, Aerotwin, , бескаркасная BOSCH с артикулом 3397014077 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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