menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

3 397 011 965_щетка задняя! 260/10'\ Toyota Auris/RAV-4/Prius+ , Lexus CT200h 12> артикул 3397011965 BOSCH в Алматы

3397011965 BOSCH 3 397 011 965_щетка задняя! 260/10'\ Toyota Auris/RAV-4/Prius+ , Lexus CT200h 12>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397011965
Наименование 3 397 011 965_щетка задняя! 260/10'\ Toyota Auris/RAV-4/Prius+ , Lexus CT200h 12>
Производитель BOSCH
Длина, мм 250
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Пластик

С этим товаром покупают...

DENSO DUR065L

Щетка стеклоочистителя летняя

DENSO DU040L

Щетка стеклоочистителя гибридная

BOSCH 3397118911

Комплект щеток стеклоочистителя AEROTWIN RETRO 650мм/400мм

MASUMA MFA1136

Воздушный фильтр А- 1013 "Masuma" (1/40)

TOYOTA-LEXUS 0888080845

Масло моторное синтетическое ENGINE OIL 5W-30, 5л
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 011 965_щетка задняя! 260/10'\ Toyota Auris/RAV-4/Prius+ , Lexus CT200h 12> BOSCH с артикулом 3397011965 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0