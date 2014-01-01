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Щетка стеклоочистителя 700 ММ под широкий поводок, в сборе с форсункой артикул 3397011822 BOSCH в Алматы

3397011822 BOSCH Щетка стеклоочистителя 700 ММ под широкий поводок, в сборе с форсункой
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397011822
Наименование Щетка стеклоочистителя 700 ММ под широкий поводок, в сборе с форсункой
Производитель BOSCH
Длина, мм 700
Тип крепления Крючок 12 мм
Распылитель Есть
Запчасть щетка стеклоочистителя 700 ММ под широкий поводок в сборе с форсункой представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397011822. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить щетка стеклоочистителя 700 ММ под широкий поводок в сборе с форсункой, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя 700 ММ под широкий поводок, в сборе с форсункой BOSCH с артикулом 3397011822 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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