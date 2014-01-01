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3 397 011 628_щетка! L=300 задняя\ Chevrolet Captiva, Hyundai Tucson артикул 3397011628 BOSCH в Алматы

3397011628 BOSCH 3 397 011 628_щетка! L=300 задняя\ Chevrolet Captiva, Hyundai Tucson
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397011628
Наименование 3 397 011 628_щетка! L=300 задняя\ Chevrolet Captiva, Hyundai Tucson
Производитель BOSCH
Длина, мм 300
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Пластик

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 011 628_щетка! L=300 задняя\ Chevrolet Captiva, Hyundai Tucson BOSCH с артикулом 3397011628 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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