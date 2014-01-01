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3 397 011 428_щетка! L=280, задняя\ KIA Rio 1.0-1.4/Sorento 2.0/2.4CRDi/Soul 1.6 09> артикул 3397011428 BOSCH в Алматы

3397011428 BOSCH 3 397 011 428_щетка! L=280, задняя\ KIA Rio 1.0-1.4/Sorento 2.0/2.4CRDi/Soul 1.6 09>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397011428
Наименование 3 397 011 428_щетка! L=280, задняя\ KIA Rio 1.0-1.4/Sorento 2.0/2.4CRDi/Soul 1.6 09>
Производитель BOSCH
Длина, мм 280
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 011 428_щетка! L=280, задняя\ KIA Rio 1.0-1.4/Sorento 2.0/2.4CRDi/Soul 1.6 09> BOSCH с артикулом 3397011428 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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