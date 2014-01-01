Производитель / Поставщик BOSCH № Производителя 3397011238 Наименование Щетка стеклоочистителя 700ММ/28' с встроенным распылителем омывателя Производитель BOSCH Распылитель Есть

Запчасть щетка стеклоочистителя 700ММ/28' с встроенным распылителем омывателя представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397011238. У данной детали есть аналоги с номерами: 1541106, 3397004080, 3397004080, 5001865597, 628701, 697004, 728163. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить щетка стеклоочистителя 700ММ/28' с встроенным распылителем омывателя, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.