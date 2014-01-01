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Щетка стеклоочистителя задняя артикул 3397011022 BOSCH в Алматы

3397011022 BOSCH Щетка стеклоочистителя задняя
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397011022
Наименование Щетка стеклоочистителя задняя
Производитель BOSCH
Длина, мм 370
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя задняя BOSCH с артикулом 3397011022 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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