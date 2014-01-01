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Щетка стеклоочистителя 650+550 Ford Transit 00= артикул 3397010302 BOSCH в Алматы

3397010302 BOSCH Щетка стеклоочистителя 650+550 Ford Transit 00=
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397010302
Наименование Щетка стеклоочистителя 650+550 Ford Transit 00=
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/550
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Если вы хотите купить щетка стеклоочистителя 650+550 Ford Transit 00=, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397010302. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя 650+550 Ford Transit 00= BOSCH с артикулом 3397010302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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