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3 397 009 821_щетки плоск. к-т! 600/24'+600/24'\ VW T5/Amarok 2.0TDI 09> артикул 3397009821 BOSCH в Алматы

3397009821 BOSCH 3 397 009 821_щетки плоск. к-т! 600/24'+600/24'\ VW T5/Amarok 2.0TDI 09>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397009821
Наименование 3 397 009 821_щетки плоск. к-т! 600/24'+600/24'\ VW T5/Amarok 2.0TDI 09>
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/600
Тип крепления Push Button 16 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 009 821_щетки плоск. к-т! 600/24'+600/24'\ VW T5/Amarok 2.0TDI 09> BOSCH с артикулом 3397009821 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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