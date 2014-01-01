Тип крепления Специальное Распылитель Нет Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный Индикатор износа Нет Спойлер Нет Прилагаемый адаптер Нет Предварительно смонтированный адаптер Да

Запчасть щетка стеклоочистителя заднее стекло 400 mm Aerotwin представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397008998. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить щетка стеклоочистителя заднее стекло 400 mm Aerotwin, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.