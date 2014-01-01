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Щетка стеклоочистителя, заднее стекло 400 mm Aerotwin артикул 3397008998 BOSCH в Алматы

3397008998 BOSCH Щетка стеклоочистителя, заднее стекло 400 mm Aerotwin
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397008998
Наименование Щетка стеклоочистителя, заднее стекло 400 mm Aerotwin
Производитель BOSCH
Длина, мм 400
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Запчасть щетка стеклоочистителя заднее стекло 400 mm Aerotwin представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397008998. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить щетка стеклоочистителя заднее стекло 400 mm Aerotwin, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя, заднее стекло 400 mm Aerotwin BOSCH с артикулом 3397008998 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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