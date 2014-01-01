|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|3397008845
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕСКАРКАСНАЯ 700
|Производитель
|BOSCH
|Длина, мм
|700
|Тип крепления
|Крючок 9 мм, Крючок 12 мм
|Распылитель
|Нет
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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