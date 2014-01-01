Тип крепления Крючок 9 мм, Крючок 12 мм Распылитель Нет

Запчасть щетка стеклоочистителя УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕСКАРКАСНАЯ 700 представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397008845. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить щетка стеклоочистителя УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕСКАРКАСНАЯ 700, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.