Тип крепления Side Lock, Top Tock, Pinch Tab Распылитель Нет

Запчасть щетка стеклоочистителя 500мм б/каркас. Audi/BMW/Ford/Opel 3397008581 представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397008581. У данной детали есть аналоги с номерами: 3397008581, 24933. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щетка стеклоочистителя 500мм б/каркас. Audi/BMW/Ford/Opel 3397008581 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.