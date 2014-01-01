|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|3397008581
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя 500мм б/каркас. Audi/BMW/Ford/Opel 3397008581
|Производитель
|BOSCH
|Длина, мм
|500
|Тип крепления
|Side Lock, Top Tock, Pinch Tab
|Распылитель
|Нет
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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