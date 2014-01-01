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Снят с производства Щетка стеклоочистителя AEROTWIN AM450 артикул 3397008579 BOSCH в Алматы

Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397008579
Наименование Снят с производства Щетка стеклоочистителя AEROTWIN AM450
Производитель BOSCH
Длина, мм 450
Тип крепления Side Lock, Top Tock, Pinch Tab
Распылитель Нет

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Снят с производства Щетка стеклоочистителя AEROTWIN AM450 BOSCH с артикулом 3397008579 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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