Тип крепления Специальное Распылитель Нет Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный Индикатор износа Нет Спойлер Нет Прилагаемый адаптер Нет Предварительно смонтированный адаптер Да

Запчасть стеклоочиститель 3397008058 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397008058. У данной детали есть аналоги с номерами: 3397008058, 24928. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стеклоочиститель 3397008058 БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.