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3 397 008 050_!щетка плоск.\ 380/15' BMW X5 07>, Volvo XC90/C30 06> (задн) артикул 3397008050 BOSCH в Алматы

3397008050 BOSCH 3 397 008 050_!щетка плоск.\ 380/15' BMW X5 07>, Volvo XC90/C30 06> (задн)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397008050
Наименование 3 397 008 050_!щетка плоск.\ 380/15' BMW X5 07>, Volvo XC90/C30 06> (задн)
Производитель BOSCH
Длина, мм 380
Тип крепления Специальное
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 008 050_!щетка плоск.\ 380/15' BMW X5 07>, Volvo XC90/C30 06> (задн) BOSCH с артикулом 3397008050 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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