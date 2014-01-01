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Комплект щеток стеклоочистителя 450мм/600мм артикул 3397007995 BOSCH в Алматы

3397007995 BOSCH Комплект щеток стеклоочистителя 450мм/600мм
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007995
Наименование Комплект щеток стеклоочистителя 450мм/600мм
Производитель BOSCH
Длина, мм 600, 600/450
Тип крепления Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект щеток стеклоочистителя 450мм/600мм BOSCH с артикулом 3397007995 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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