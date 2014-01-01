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Комплект щеток стеклоочистителя 650мм/450мм артикул 3397007863 BOSCH в Алматы

3397007863 BOSCH Комплект щеток стеклоочистителя 650мм/450мм
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007863
Наименование Комплект щеток стеклоочистителя 650мм/450мм
Производитель BOSCH
Длина, мм 650, 650/450
Тип крепления Push Button 19 mm, Push Button 16 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект щеток стеклоочистителя 650мм/450мм BOSCH с артикулом 3397007863 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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