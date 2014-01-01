menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

3 397 007 706_щетки комплект! 500/20'+650/26'\Chrysler Voyager V, Toyota Kluger, Fiat Scudo 07> артикул 3397007706 BOSCH в Алматы

3397007706 BOSCH 3 397 007 706_щетки комплект! 500/20'+650/26'\Chrysler Voyager V, Toyota Kluger, Fiat Scudo 07>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007706
Наименование 3 397 007 706_щетки комплект! 500/20'+650/26'\Chrysler Voyager V, Toyota Kluger, Fiat Scudo 07>
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/500
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

С этим товаром покупают...

BOSCH 3397011630

Щетка стеклоочистителя 300мм

TOYOTA-LEXUS 04152YZZA1

Фильтр масляный

BOSCH 3397118911

Комплект щеток стеклоочистителя AEROTWIN RETRO 650мм/400мм

LAVR LN2123

LAVR Комплексный очиститель топливной системы в бензин на 40-60 л, 310 мл

BOSCH 3397004667

Щетка стеклоочистителя ECO 400mm
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 706_щетки комплект! 500/20'+650/26'\Chrysler Voyager V, Toyota Kluger, Fiat Scudo 07> BOSCH с артикулом 3397007706 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0