menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

3 397 007 638_!щетки к-кт\ 650/26'+530/21' Audi A6 2.0TFSi-3.0TFSi/2.0TDi/3.0TDi 11> артикул 3397007638 BOSCH в Алматы

3397007638 BOSCH 3 397 007 638_!щетки к-кт\ 650/26'+530/21' Audi A6 2.0TFSi-3.0TFSi/2.0TDi/3.0TDi 11>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007638
Наименование 3 397 007 638_!щетки к-кт\ 650/26'+530/21' Audi A6 2.0TFSi-3.0TFSi/2.0TDi/3.0TDi 11>
Производитель BOSCH
Длина, мм 650, 650/530
Тип крепления Push Button 19 mm, Push Button 16 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

С этим товаром покупают...

BOSCH 3397016087

Щетка стеклоочистителя задняя 380 мм

BOSCH 3397008713

Щетка стеклоочистителя задняя 330 ММ

DENSO DF316

Щетка стеклоочистителя

VAG 8V0862153A

Регулировочный элемент, центральный замок

SACHS 317330

Амортизатор серии G'Ride
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 638_!щетки к-кт\ 650/26'+530/21' Audi A6 2.0TFSi-3.0TFSi/2.0TDi/3.0TDi 11> BOSCH с артикулом 3397007638 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0