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3 397 007 620_!щетки к-кт\ 600/24'+475/19' VW Jetta/Golf VI Cabrio 1.2TSi-2.0TSi/1.6TDi-2.0TDi 10> артикул 3397007620 BOSCH в Алматы

3397007620 BOSCH 3 397 007 620_!щетки к-кт\ 600/24'+475/19' VW Jetta/Golf VI Cabrio 1.2TSi-2.0TSi/1.6TDi-2.0TDi 10>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007620
Наименование 3 397 007 620_!щетки к-кт\ 600/24'+475/19' VW Jetta/Golf VI Cabrio 1.2TSi-2.0TSi/1.6TDi-2.0TDi 10>
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/475
Тип крепления Push Button 16 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 620_!щетки к-кт\ 600/24'+475/19' VW Jetta/Golf VI Cabrio 1.2TSi-2.0TSi/1.6TDi-2.0TDi 10> BOSCH с артикулом 3397007620 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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