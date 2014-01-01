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3 397 007 586_!щетки плоск к-т\ 680/27'+515/21' Audi A8 09> артикул 3397007586 BOSCH в Алматы

3397007586 BOSCH 3 397 007 586_!щетки плоск к-т\ 680/27'+515/21' Audi A8 09>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007586
Наименование 3 397 007 586_!щетки плоск к-т\ 680/27'+515/21' Audi A8 09>
Производитель BOSCH
Длина, мм 680, 680/515
Тип крепления Push Button 19 mm, Push Button 16 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 586_!щетки плоск к-т\ 680/27'+515/21' Audi A8 09> BOSCH с артикулом 3397007586 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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