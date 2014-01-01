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3 397 007 584_!щетки плоск к-т\ 650/26'+550/22' Ford Transit 00>, Lexus RX 02>, Hyndai Trajet 00-07 артикул 3397007584 BOSCH в Алматы

3397007584 BOSCH 3 397 007 584_!щетки плоск к-т\ 650/26'+550/22' Ford Transit 00>, Lexus RX 02>, Hyndai Trajet 00-07
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007584
Наименование 3 397 007 584_!щетки плоск к-т\ 650/26'+550/22' Ford Transit 00>, Lexus RX 02>, Hyndai Trajet 00-07
Производитель BOSCH
Длина, мм 650, 650/550
Тип крепления Крючок 9 мм, Крючок 12 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 584_!щетки плоск к-т\ 650/26'+550/22' Ford Transit 00>, Lexus RX 02>, Hyndai Trajet 00-07 BOSCH с артикулом 3397007584 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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