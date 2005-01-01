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3 397 007 568_щетки плоск. к-кт! 700/28'+650/26'\ MB Viano 03-05/Vito 95-05 артикул 3397007568 BOSCH в Алматы

3397007568 BOSCH 3 397 007 568_щетки плоск. к-кт! 700/28'+650/26'\ MB Viano 03-05/Vito 95-05
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007568
Наименование 3 397 007 568_щетки плоск. к-кт! 700/28'+650/26'\ MB Viano 03-05/Vito 95-05
Производитель BOSCH
Длина, мм 700, 700/650
Тип крепления Крючок 9 мм
Распылитель Есть, Да
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 568_щетки плоск. к-кт! 700/28'+650/26'\ MB Viano 03-05/Vito 95-05 BOSCH с артикулом 3397007568 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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