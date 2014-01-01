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3 397 007 538_[8521205100] !щетки плоск. к-т\ 650/26'+400/16' Toyota Avensis 09> артикул 3397007538 BOSCH в Алматы

3397007538 BOSCH 3 397 007 538_[8521205100] !щетки плоск. к-т\ 650/26'+400/16' Toyota Avensis 09>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007538
Наименование 3 397 007 538_[8521205100] !щетки плоск. к-т\ 650/26'+400/16' Toyota Avensis 09>
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/400
Тип крепления Top Tock Специальное, Push Button 19 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 538_[8521205100] !щетки плоск. к-т\ 650/26'+400/16' Toyota Avensis 09> BOSCH с артикулом 3397007538 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Моторное масло
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