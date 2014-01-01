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3 397 007 504_!щетки плоские к-т\ 600/24'+350/14' Nissan Note, Toyota Yaris, Mazda 2, Ford Ka 06> артикул 3397007504 BOSCH в Алматы

3397007504 BOSCH 3 397 007 504_!щетки плоские к-т\ 600/24'+350/14' Nissan Note, Toyota Yaris, Mazda 2, Ford Ka 06>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007504
Наименование 3 397 007 504_!щетки плоские к-т\ 600/24'+350/14' Nissan Note, Toyota Yaris, Mazda 2, Ford Ka 06>
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/340
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 504_!щетки плоские к-т\ 600/24'+350/14' Nissan Note, Toyota Yaris, Mazda 2, Ford Ka 06> BOSCH с артикулом 3397007504 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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