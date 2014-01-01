menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

3 397 007 460_!щетки к-кт\ 530/21'+450/18' Mazda 3 1.4-2.0MZR-CD 03-08, VW Bora/Golf IV/Polo, Seat артикул 3397007460 BOSCH в Алматы

3397007460 BOSCH 3 397 007 460_!щетки к-кт\ 530/21'+450/18' Mazda 3 1.4-2.0MZR-CD 03-08, VW Bora/Golf IV/Polo, Seat
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007460
Наименование 3 397 007 460_!щетки к-кт\ 530/21'+450/18' Mazda 3 1.4-2.0MZR-CD 03-08, VW Bora/Golf IV/Polo, Seat
Производитель BOSCH
Длина, мм 530/450
Тип крепления Pinch Tab, Push Button 19 mm, Side Pin
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

С этим товаром покупают...

BOSCH 3397004670

Щетка стеклоочистителя ECO 500mm

MEYLE 0146540003

Монтажный комплект, рычаг независимой подвески колеса

BOSCH 3397004667

Щетка стеклоочистителя ECO 400mm

BOSCH 3397008045

Щетка стеклоочистителя 280 мм.

AMC FILTER FO011A

Масляный фильтр
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 460_!щетки к-кт\ 530/21'+450/18' Mazda 3 1.4-2.0MZR-CD 03-08, VW Bora/Golf IV/Polo, Seat BOSCH с артикулом 3397007460 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0