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3 397 007 452_щетка к-кт!\ 600/24' + 450/18' BMW E92/E93 1.6i-3.0d 06> артикул 3397007452 BOSCH в Алматы

3397007452 BOSCH 3 397 007 452_щетка к-кт!\ 600/24' + 450/18' BMW E92/E93 1.6i-3.0d 06>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007452
Наименование 3 397 007 452_щетка к-кт!\ 600/24' + 450/18' BMW E92/E93 1.6i-3.0d 06>
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/450
Тип крепления Side Pin
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 452_щетка к-кт!\ 600/24' + 450/18' BMW E92/E93 1.6i-3.0d 06> BOSCH с артикулом 3397007452 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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