menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

3 397 007 432_!щетки плоск. к-кт\ 650/380 Ford Fiesta VI 08> артикул 3397007432 BOSCH в Алматы

3397007432 BOSCH 3 397 007 432_!щетки плоск. к-кт\ 650/380 Ford Fiesta VI 08>
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007432
Наименование 3 397 007 432_!щетки плоск. к-кт\ 650/380 Ford Fiesta VI 08>
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/380
Тип крепления Push Button 19 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

С этим товаром покупают...

BOSCH 3397004802

Щетка стеклоочистителя задняя Twin 290mm (H840)

PETRONAS 14111619

Масло моторное синтетическое SELENIA K PURE ENERGY 5W-40, 1л

HYUNDAI-KIA 452853B010

ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КПП / GASKET-OIL LEVEL

MAGNETI MARELLI 152071760871

Масляный фильтр

JP GROUP 4081200300

Упругий элемент, крышка багажника / помещения для груза
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 432_!щетки плоск. к-кт\ 650/380 Ford Fiesta VI 08> BOSCH с артикулом 3397007432 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0