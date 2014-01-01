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Щетка стеклоочистителя AeroTwin (600/530) VW Tiguan (PushButton) артикул 3397007430 BOSCH в Алматы

3397007430 BOSCH Щетка стеклоочистителя AeroTwin (600/530) VW Tiguan (PushButton)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007430
Наименование Щетка стеклоочистителя AeroTwin (600/530) VW Tiguan (PushButton)
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/530
Тип крепления Push Button 19 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь
Если вы хотите купить щетка стеклоочистителя AeroTwin (600/530) VW Tiguan (PushButton), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397007430. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щетка стеклоочистителя AeroTwin (600/530) VW Tiguan (PushButton) BOSCH с артикулом 3397007430 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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