|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|3397007430
|Наименование
|Щетка стеклоочистителя AeroTwin (600/530) VW Tiguan (PushButton)
|Производитель
|BOSCH
|Длина, мм
|600/530
|Тип крепления
|Push Button 19 mm
|Распылитель
|Нет
|Комплект щеток/одиночная щетка
|Комплект
|Индикатор износа
|Нет
|Спойлер
|Да
|Прилагаемый адаптер
|Нет
|Предварительно смонтированный адаптер
|Да
|Материал для рамы
|Сталь
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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