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Комплект щеток стеклоочистителя ATW 600мм/550мм артикул 3397007424 BOSCH в Алматы

3397007424 BOSCH Комплект щеток стеклоочистителя ATW 600мм/550мм
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007424
Наименование Комплект щеток стеклоочистителя ATW 600мм/550мм
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/550
Тип крепления VATL3.1
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект щеток стеклоочистителя ATW 600мм/550мм BOSCH с артикулом 3397007424 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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