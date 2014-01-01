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Стеклоочистители 3397007392 BOSCH артикул 3397007392 BOSCH в Алматы

3397007392 BOSCH Стеклоочистители 3397007392 BOSCH
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007392
Наименование Стеклоочистители 3397007392 BOSCH
Производитель BOSCH
Длина, мм 700/575
Тип крепления Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь
Запчасть стеклоочистители 3397007392 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397007392. У данной детали есть аналоги с номерами: 3397007392, 24573. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стеклоочистители 3397007392 БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Стеклоочистители 3397007392 BOSCH BOSCH с артикулом 3397007392 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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