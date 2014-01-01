menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

3 397 007 297_!щетки к-кт\ 600/24'+500/20' Audi A4/A5 all 07> LHD артикул 3397007297 BOSCH в Алматы

3397007297 BOSCH 3 397 007 297_!щетки к-кт\ 600/24'+500/20' Audi A4/A5 all 07> LHD
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007297
Наименование 3 397 007 297_!щетки к-кт\ 600/24'+500/20' Audi A4/A5 all 07> LHD
Производитель BOSCH
Длина, мм 600/500
Тип крепления Top Tock, Push Button 19 mm, Push Button 16 mm
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Материал для рамы Сталь

С этим товаром покупают...

BOSCH 3397008635

Щетка стеклоочистителя

BOSCH 3397008057

Щетка стеклоочистителя задняя 400мм

MANN-FILTER C32130

Фильтр воздушный

MANN-FILTER HU6013Z

Фильтр масляный

VAG 8R0955425

Щётка стеклоочистителя, задняя
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 007 297_!щетки к-кт\ 600/24'+500/20' Audi A4/A5 all 07> LHD BOSCH с артикулом 3397007297 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0