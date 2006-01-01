Тип крепления Pinch Tab Распылитель Нет Комплект щеток/одиночная щетка Комплект Индикатор износа Нет Спойлер Да Прилагаемый адаптер Нет Предварительно смонтированный адаптер Да

Если вы хотите купить стеклоочиститель Aerotwin 700mm/550mm ком/кт, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397007256. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти системы стеклоочистителя и омывателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы стеклоочистителя и омывателя с гарантией от производителя BOSCH.