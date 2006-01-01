menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Стеклоочиститель Aerotwin 700mm/550mm ком/кт артикул 3397007256 BOSCH в Алматы

3397007256 BOSCH Стеклоочиститель Aerotwin 700mm/550mm ком/кт
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007256
Наименование Стеклоочиститель Aerotwin 700mm/550mm ком/кт
Производитель BOSCH
Длина, мм 700/550
Тип крепления Pinch Tab
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Если вы хотите купить стеклоочиститель Aerotwin 700mm/550mm ком/кт, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397007256. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти системы стеклоочистителя и омывателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы стеклоочистителя и омывателя с гарантией от производителя BOSCH.

С этим товаром покупают...

LYNXAUTO LR35C

Щетка стеклоочистителя задняя

BREMBO 09587075

Тормозной диск

HYUNDAI-KIA 971332H001

Фильтр салона

BOSCH 1987529037

Набор предохранителей Norm (10 шт,)

SEINTEX 83396

Для коммерческого транспорта для Ford Transit 2006-2014
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Стеклоочиститель Aerotwin 700mm/550mm ком/кт BOSCH с артикулом 3397007256 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0