menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Стеклоочистители 3397007225 BOSCH артикул 3397007225 BOSCH в Алматы

3397007225 BOSCH Стеклоочистители 3397007225 BOSCH
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397007225
Наименование Стеклоочистители 3397007225 BOSCH
Производитель BOSCH
Длина, мм 650/530, 650/550
Тип крепления Top Tock, Push Button 19 mm
Распылитель Нет
Спойлер Да
Прилагаемый адаптер Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Комплект
Индикатор износа Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да
Запчасть стеклоочистители 3397007225 БОШ представлена по производителю BOSCH с артикулом 3397007225. У данной детали есть аналоги с номерами: 3397007225 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стеклоочистители 3397007225 БОШ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя BOSCH. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

BOSCH 3397007088

Комплект щеток стеклоочистителя ATW 650мм/500мм

PEUGEOT-CITROEN 9808867880

Фильтр масляный

FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA 77366607

Фильтр топливный

JUST DRIVE JDWB550C

Щетка стеклоочистителя 550 mm

MERCEDES-BENZ A63988400229E80

КРЫШКА САЛОННОГО ФИЛЬТРА
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Стеклоочистители 3397007225 BOSCH BOSCH с артикулом 3397007225 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0