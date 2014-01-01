|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|3397007088
|Наименование
|Стеклоочистители аэротвин 3397007088 BOSCH
|Производитель
|BOSCH
|Длина, мм
|650/500
|Тип крепления
|Push Button 19 mm
|Распылитель
|Нет
|Комплект щеток/одиночная щетка
|Комплект
|Индикатор износа
|Нет
|Спойлер
|Да
|Прилагаемый адаптер
|Нет
|Предварительно смонтированный адаптер
|Да
|Материал для рамы
|Сталь
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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